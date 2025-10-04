ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間5日、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの地区シリーズ第1戦に、ポストシーズン（PS）史上初の投打のリアル二刀流で出場する。【もっと読む】ドジャース大谷を待ち受ける「フィラデルフィアの試練」…敵地ファンは対戦相手の野球カードに小便も元祖二刀流のベーブ・ルース（当時レッドソックス）は1918年、ヤンキースとのワールドシリーズ（WS）でマウンドに上がり、打席にも立ったが、