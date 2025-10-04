※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話と独断授業で生徒や教師を困惑させる非常勤講師・岡田。結婚や出産を視野に「講師は腰掛け」と言いながら、授業では熱血指導で生徒を叱責。やがて居残りを命じられた生徒の手に岡田の爪跡による傷が見つかるが、生徒は大事にしたくないと黙ったまま。岡田はSNSでの振る舞いも相まって評判を下げ、音楽