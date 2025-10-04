俳優の浅野忠信が公開した豪華すぎる３ショットが話題を呼んでいる。４日までに自身のＳＮＳを更新した浅野は「賀来賢人君最高！」とつづり、「ＰｏｌｏＯｒｉｇｉｎａｌｓ」のイベント時に撮影した俳優・賀来賢人と渡部篤郎との雰囲気ある３ショットを公開。ダンディーだが遊び心もあるデザインのファッションを着こなし、３人で並ぶ姿には圧倒的な貫禄を感じる。この投稿にファンからは「イカす三兄弟」「この３人で映画