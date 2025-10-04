石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出された。新総裁就任が有力視されていた小泉進次郎農相は決選投票で敗れた。小泉氏にとっては昨年に続き２度目の挑戦だったが、またも敗北。第１回目の投票では議員票８０で高市氏の６４を上回ったが、決選投票では高市氏が１４９、小泉氏が１４５と逆転された。都道府県票は高市氏３６、小泉氏１１で、最終得票