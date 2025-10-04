自民党総裁選が４日開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代の総裁に選出された。１９５５年の自民党結党以降、女性が総裁選に出馬したのは、２００８年の小池百合子現東京都知事が初めて。その後、２１年に高市氏と野田聖子氏、２４年に高市氏が立候補。高市氏は”三度目の正直”で初めての当選となった。現在の国政政党のうち、女性が代表を務めるのは共産党の田村智子委員長、社民党の福島瑞穂党首の３人となる。