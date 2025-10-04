◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子２回戦静岡２―０佐賀（４日、滋賀ビッグレイク）静岡県選抜が昨年の大会で準優勝している佐賀との初戦を２―０で制した。ゴールはともにセットプレーから。前半１６分にＦＷ沢田卓磨（清水ユース）が押し込むと、同３３分にはＤＦ品竹友哉（清水ユース）が蹴り込んだ。静岡の初戦突破は６年ぶり。１９年に優勝したものの、２０、２１年はコロナ禍で大会なし。２２、２３年は初