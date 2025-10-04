◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節清水１―１ＦＣ東京（４日・アイスタ）試合前、ともに勝ち点４０で並んでいた１１位・清水と１３位・ＦＣ東京の対戦は１―１で引き分けた。序盤からボールを握り、チャンスをつくったのはアウェーのＦＣ東京だった。前半８分にはＦＷマルセロヒアンがシュート。１４分には、ＦＷ佐藤が好機を迎えるも決めきれず。２０分にもＭＦ遠藤がペナルティーエリア外、中央やや右寄りからミドルシュート