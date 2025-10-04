「103系」のデザインを復刻した山手線のラッピング列車＝4日午後、JR大崎駅JR東日本は4日、山手線が東京都心の環状運転を始めて11月で100周年となるのを記念し、過去の車両をイメージしたラッピング列車の運行を始めた。旧国鉄時代の「103系」と、2000年代前半まで使用した「205系」のデザインを復刻した2編成で、運行は11月3日まで。大崎駅で開かれた式典では、鉄道ファンや社員らが記念列車の出発を見守った。北島正美駅長は