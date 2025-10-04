宮城県警は4日、栗原市の山中でキノコ採り中にクマとみられる被害に遭い死亡した女性（75）について、司法解剖の結果、死因は失血死だったと明らかにした。首のけがが致命傷で、クマの爪によって引っかかれたと推定される。