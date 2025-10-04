自民党総裁選は４日午後、決選投票が行われ、高市早苗・前経済安全保障相（６４）が小泉進次郎農相（４４）を下して、第２９代総裁に選出された。高市氏は１５日に召集される見込みの臨時国会で首相に指名され、同日中に新内閣を発足させる。女性初の首相となる。決選投票は国会議員票２９５票に加え、各都道府県で党員・党友票の得票が多い候補に１票ずつ４７票が割り振られ、計３４２票で争われた。高市氏は１８５票を獲得し