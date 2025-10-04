殺処分を免れた保護犬たち。人間との共存を支援するための取り組みが意外な場所で始まっています。様々な事情を抱えた人間と保護犬。触れ合いを通じたそれぞれの成長の記録です。【写真で見る】少しずつ受刑者に心を開き…元野犬のパクス年間約2000頭が殺処分保護犬たちのシェルター広島・神石高原町にある動物保護シェルター「ピースワンコ・ジャパン 神石高原シェルター」には、飼い主に捨てられたり、野犬として保護され