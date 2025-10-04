Bリーグ10年目の開幕戦。宇都宮ブレックスはTOYOTA ARENA TOKYOでアルバルク東京と対戦。持ち前のフィジカルなディフェンスを軸に、リバウンドやルーズボールで優位に立ちながら主導権を握り、白星スタートを切った。チームの大黒柱の比江島慎は攻守に存在感を示し「細かい部分を徹底できたことが勝因」と会見で振り返った。 初戦の難しさは誰よりも知るベテランだ。昨シーズンの千葉