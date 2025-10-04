香川県を中心に携帯電話販売店を運営する高松市の企業が、地域のこども園に寄付金を贈りました。 【写真を見る】アメックスが未来を担う子供たちを支援しようと香川県のこども園や幼稚園などへ寄付金を贈呈 アメックスの十川勝樹社長から「認定こども園高松くりの木學舎」の森田浩之園長に寄付金25万円が贈呈されました。 アメックスは未来を担う子供たちを支援しようと、2020年から香川県のこども園や幼稚園などへ寄付金を贈る