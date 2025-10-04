【漫画】『毎日がんばってはたらく、えらい』をイッキ読み本当は働きたくない…。残業、満員電車、減給…入社時は夢と希望にあふれていた仕事だけど、今は“行きたくない”“休みたい”と思うばかり。それでも毎日がんばって働く会社員のもずくが働く人々の心の声を代弁します！“社会人あるある”に働く誰もが共感すること間違いなし!?の脱力系コミックエッセイ『毎日がんばってはたらく、えらい』をお届けします。毎日がんばって