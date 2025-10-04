写真作家・とりうみかずゆき氏による写真展「-A DREAM WITHIN A DREAM-」が、10月11日（土）からαプラザ（札幌）で開催される。 現実と幻想が交錯する幻想的な夢を。その体験をもとに、「人物」「自然」「建築物」の3つをコンセプトにした作品を展示する。 また、写真作品に加え、スライドショーを組み合わせたショートムービーも75型および65型の4Kテレビで上映する。 会場 αプラザ（札