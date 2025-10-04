BookLiveは、総合電子書籍ストア「ブックライブ」にAmazonが提供するID決済サービス「Amazon Pay」を9月30日から導入している。●全15種類の決済方法から選べるAmazon Payは、Amazonアカウントに登録されている支払い情報や配送情報を利用して支払える決済サービスで、普段使っているAmazonアカウントに登録されているクレジットカードやAmazonギフトカード残高を利用できるので、新たにカード番号を入力する手間がなく、より