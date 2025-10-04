Jリーグは10月４日、J１第33節の清水エスパルス対FC東京をIAIスタジアム日本平で開催。１−１でドロー決着となった。 11位の清水と13位のFC東京。勝点「40」で並ぶ２チームの対決は、34分に清水が先制する。右サイドから吉田豊がカットインして、インスイングのクロスを供給。これにファーサイドへ飛び込んだ郄橋利樹が、ヘディングで合わせてゴールに突き刺した。 後半は清水がテンポよく繋いで相手ゴール