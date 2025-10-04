Photo: mio ROOMIE 2025年9月17日掲載の記事より転載 どれだけ工夫を凝らしても、「うっ」となる瞬間はなかなか避けられないキッチンの排水口。前に使っていた排水口カバーが汚れてきて、買い替えを検討していたところ見つけたのが、山崎実業の新作のこれ。これまで使っていた市販の排水口ネットのまま、シンプルに手入れできるようになりました！排水口カバーの裏面にネットが付く！