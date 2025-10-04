◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2025年10月4日マツダ）広島の小園海斗内野手（25）が、4日の今季最終戦となるヤクルト戦に代打で出場したが、死球を受ける予想外の出来事となった。小園は5回、投手・佐藤の代打で登場したが、その初球だった。ヤクルトのサブマリン・下川が投じた球が背中に直撃し、悶絶。まさかの打席結果に、スタンドの広島ファンからどよめきが起こり、ベンチで見守っていた松山らナインも思わず苦笑い