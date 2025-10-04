あす地区シリーズ初戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発登板する。レギュラーシーズンで自己最多55本塁打、レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）でも初戦に2発など異次元の活躍を続ける大谷に、米俳優も困惑している。大谷はレッズとのWCS初戦で爆速の先頭打者弾と特大の2発目を放ち、勝利に貢献。第2戦も貴重な追加点となる適時打を放った