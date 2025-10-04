【モデルプレス＝2025/10/04】10月4日、自由民主党総裁選挙の開票が行われ、新総裁に高市早苗氏が選出された。【写真】小泉進次郎氏、兄・孝太郎との2ショット◆高市早苗氏、自民党新総裁に決定国会議員票と党員票の開票の結果、5人の候補者がいずれも過半数を獲得できず、183票を獲得し1位となった高市氏、164票を獲得した2位の小泉進次郎氏による決選投票へ。高市氏が国会議員票149票、都道府県連票36票で計185票、小泉氏が国会