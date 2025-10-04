【モデルプレス＝2025/10/04】女優の大竹しのぶが10月3日、自身のInstagramを更新。長男・二千翔さんの結婚披露宴でのツーショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】大竹しのぶ、着物姿で息子に寄り添うショット◆大竹しのぶ、長男の結婚式での心境をつづる大竹は「今日の朝日新聞連載の『まあいいか』に、息子の結婚式のことを書きました」と報告。二千翔さんと着物姿で並んだ写真を公開し、「当日は何だか夢の中にいるようで