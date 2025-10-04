阿部慎之助監督（46）就任１年目の昨シーズン、巨人は４年ぶりのセ・リーグ優勝を果たすも、ＤｅＮＡの逆襲を許し、まさかのクライマックスシリーズ敗退という結末を迎えた。雪辱に燃えた阿部監督は球団史上最高額となる70億円規模の大補強を敢行し、救援陣の強化、そして念願だった正捕手の固定を目論(もくろ)んだ。ところが――。フタを開けてみれば、藤川球児監督（45）率いる阪神に約15ゲーム差をつけられ、巨人はリーグ３位に