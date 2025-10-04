メッセンジャーアプリのSignalは、第三者からのメッセージの盗聴・改ざんを防ぐエンドツーエンド暗号化されたSignalプロトコルを採用しており、電子フロンティア財団が定める「最も安全なメッセンジャーリスト」で最高評価を獲得しています。しかし、従来の暗号化方式は、将来的に量子コンピュータによって破られる可能性が指摘されています。そこでSignalは、「量子耐性」を持つ追加機構を導入した「Sparse Post-Quantum Ratchet(