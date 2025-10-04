石破茂首相（６８）の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が第２９代総裁に選出された。日本の憲政史上、初の女性総裁。決選投票で本命視されていた小泉進次郎農相（４４）を下す大逆転勝利。１５日召集予定の臨時国会で、日本初の女性首相が誕生する。投票結果の発表を受け、拍手の中前に壇上に進んだ高市氏は「自民党の新しい時代を刻みます。ありがとうございました」と