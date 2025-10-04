ハウステンボスにて開催中の「ディック・ブルーナ デザイン展」その関連イベントとして、NCC長崎文化放送の下田朋枝アナウンサーによる「絵本の読み聞かせ」が、本日2025年10月4日より特定日限定で開催されます！ ハウステンボス「ディック・ブルーナ 絵本の読み聞かせ」 開催日：2025年10月4日(土)、11月22日(土)、12月13日(土)、2026年1月17日(土)時間：14:00〜／16:00〜 (各回約20分)​場所：パレス ハウ