自民党の総裁選は午後3時前に決選投票の結果が発表され、1回目の投票で1位だった高市早苗・前経済安保担当相が決選投票でも小泉進次郎農林水産相を上回り、新総裁に選出されました。高市氏は党員票に加え、議員票でも小泉氏を4票上回りました。【決選投票の結果】高市早苗氏党員票36議員票149合計185票小泉進次郎氏党員票11議員票145合計156票