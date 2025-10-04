自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。１回目投票は高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）が１位通過し、小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）、林芳正氏（議員７２、党員６２＝１３４）で続いた。大方の予想を覆し、高市氏が１位通過で小泉氏との決選投票に進んだ。ネットでは「自民党終わり」がトレンドワードに急浮上した。決選投票では、議員票で優勢に立つ小泉氏に、旧岸田派が支持する３位