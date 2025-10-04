気象台は、午後2時58分に、大雨警報（浸水害）を久留米市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・久留米市に発表 4日14:58時点福岡地方では、4日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。福岡、筑後地方では、4日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福岡市□洪水警報4日夕方にかけて警戒■久留米市□大雨警報【発表】・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨