自民党総裁選は4日投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（64）が第29代総裁に選出された。上位2人による決選投票の結果、高市氏が小泉進次郎農相（44）を破った。15日召集を軸に調整が進む臨時国会で、第104代首相に指名される公算が大きい。女性の首相就任は史上初めて。