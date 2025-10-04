「ポスト石破」を決める自民党総裁選の決選投票が先ほど終了し高市早苗前経済安保担当大臣が小泉進次郎農水大臣を破り自民党総裁に選出されました。獲得票数は高市氏185票小泉氏156票でした。【写真を見る】【速報】新総裁に高市早苗氏初の女性の自民党総裁に「全世代総力結集で全員参加。全員に働いていただきます」高市氏は初の女性の自民党総裁となります。選出後の会見で高市氏は「全世代総力結集で全員参加で頑張らなきゃ立