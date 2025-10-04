◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第３日（４日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、雨の中、６８をマークしたツアー１０勝の今平周吾（ロピア）と、６９と伸ばした未勝利の下家秀琉（エレコム）が通算１０アンダーのトップに並び最終日に向かう。６７の安森一貴（フリー）、６９の宋永漢（韓国）と岡田晃平（フリー）、７０の吉田泰基（東広野ＧＣ）が９アンダーで１打