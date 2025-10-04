俳優の竹内涼真、女優の夏帆が４日、都内で行われた、１０月期のＴＢＳ系連続ドラマの出演者が集う「ＴＢＳＤＲＡＭＡＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２５Ａｕｔｕｍｎ」に出席した。２人は、火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）にダブル主演。原作は谷口菜津子氏による同名漫画。手が込んだ料理を作り、“恋人ファースト”の生活を送ってきた女性・鮎美（夏帆）と、「料理は女が作って当たり前！