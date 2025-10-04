女優でモデルの岡崎紗絵（29）が4日、自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「素敵衣装チェックしてくださいませ」とつづった岡崎。テレビ出演の際の衣装を複数掲載した。シャツワンピースやノースリーブにスカート、シアー素材のロングスカートなどさまざまなスタイルを披露した。この投稿にファンからは「全部本気で似合ってる」「どの衣装も着こなして紗絵ちゃんも素敵だし衣装も輝いてる」「ほんとにさえち