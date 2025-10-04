ドジャースの大谷翔平（31）が4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦を翌日に控える中、自身初となるプレーオフ（PO）初登板への意気込みなどを語った。【一覧】大谷翔平や鈴木誠也らMLBプレーオフ日程＆結果「今はすごく楽しみ」と二刀流でPO初のマウンドに上がる気持ちを明かし「緊張することもあるとは思いますけど、健康な状態で明日プレーできる状態を迎えられれば自分にとって幸せなこと」と話した。9月17日にはメジャー8年