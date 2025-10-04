◇プロ野球ファーム日本選手権 巨人-中日(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)イースタン・リーグとウエスタン・リーグの優勝チームによって争われる「2025年プロ野球ファーム日本選手権」は、前半5回を終えて巨人2軍が4点のビハインドを背負っています。巨人2軍の先発マウンドには、今季ファームで8勝0敗、防御率1.42の成績を残した園田純規投手があがりました。その園田投手は初回、先頭の尾田剛樹選手から空振り三振を奪うな