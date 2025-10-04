SnowMan宮舘涼太（32）が4日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英）の公開記念舞台あいさつに出席した。原浩氏の同名小説が原作。主人公が戦死したはずの大伯父の謎の日記を読んだ後から不可解な出来事が周囲で頻発していく。劇中の好きなシーンに、水上恒司演じる主人公がお茶漬けを食べる場面を挙げた。本木監督から「若いけど、お茶漬けとか食べるの？」と聞かれると「もちろんですよ」と即答。「梅派です」と