滋賀県日野町大窪の近江日野商人館は、面白い形の野菜を撮影してユーモアたっぷりのタイトルをつける「おもしろ・おかしい野菜の写真展」の作品を募集している。応募作品は１１月１５日〜１２月１４日、同館で展示し、来場者の投票で優秀作品を決める。応募締め切りは３１日。写真展は、野菜を作っている農家から「面白い形の野菜がとれたので、見てもらう機会を作ってほしい」と頼まれた、満田良順館長（７８）が発案。毎年の