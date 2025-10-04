「おやつがもらえなくて最強イカ耳に進化」【写真】「なぜおやつくれない…」イカ耳発動したコン太くん“イカ耳”といえば、猫が警戒や不安を示すときによく見せる仕草。ときにはリラックスや喜びのときにも見られますが、そのニュアンスは表情に表れます。今、Xで注目を集めているのは、耳を横にピンと張り、険しい表情で前方を見つめる姿。投稿主の愛猫「コン太」くん（取材時3歳・男の子）は、添えられたコメントの通り