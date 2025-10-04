◆明治安田生命J1リーグ第33節福岡―横浜FC（4日・ベスト電器スタジアム）リーグ戦8試合ぶりの白星を目指すアビスパ福岡は、特別指定選手の佐藤颯之介（宮崎産業経営大）がリーグ戦初先発する。日本代表に選出された安藤智哉もスタメン入り。前節、異例のエントリー4人だったGKは小畑裕馬が先発。ベンチには永石拓海が入った。【福岡のスタメン】GK小畑裕馬DF奈良竜樹DF安藤智哉DF田代雅也MF湯澤聖人M