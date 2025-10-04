名古屋グランパスは10月４日、J１第33節でセレッソ大阪とホームで対戦している。37分にセットプレーから野上結貴のゴールで先制すると、45分に木村勇大の移籍後初ゴールで加点。前半だけで２点をリードし、ハーフタイムを迎えた。 勝点36で16位と低迷する名古屋。直近２試合は１分け１敗と不調だったが、３試合ぶりの勝利に向けて、上々のパフォーマンスを披露。ネット上では「めっちゃええやん」「おお、どうしたグラ