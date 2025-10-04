2026年春のセンバツ出場につながる第78回秋季東海地区高校野球静岡県大会は10月4日、草薙球場(静岡市駿河区)で決勝戦と3位決定戦を行い、聖隷クリストファーが掛川西を下し、優勝しました。聖隷は2025年に入り、春季大会、選手権静岡大会をそれぞれ制していて、秋季大会の優勝で県内3連覇達成です。 また、3位決定戦は、春のセンバツ2年連続出場を目指す常葉大菊川が浜松日体をコールドで退けました。18日から愛知県