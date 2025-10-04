4日朝早く、佐世保市の国道で80歳の女性が軽乗用車にはねられ、死亡する事故がありました。 事故があったのは、佐世保市江上町の国道202号です。 4日午前4時40分頃、道路を横断していた女性が軽乗用車にはねられる事故がありました。 この事故で、近くに住む川島マスエさん 80歳が頭などを強く打ち、意識不明の状態で佐世保市内の病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。 軽乗用車を運転していた58