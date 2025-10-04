新潟市東区と江南区の住宅街などで2日夜から3日未明にかけて、イノシシの目撃情報が相次ぎました。警察は注意を呼びかけています。 2日午後10時20分すぎ、阿賀野川沿いにある新潟市江南区横越上町で目撃されたのは…通報者：「イノシシの成獣がうろうろしている」街なかを歩くイノシシです。目撃情報があった場所の周辺には住宅街や小学校などがあり、警察がパトロールで周辺を警戒するもイノシシは見つからず。しかし日付