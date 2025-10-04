立憲民主党の馬淵澄夫代表代行が４日、日本テレビ系「自民党総裁選生中継」特番で、２位の小泉進次郎氏、１位の高市早苗氏の決選投票へ向けた最後の演説を聴き「期待外れでした」との印象を述べた。スタジオで他の野党の幹部とともに小泉氏と高市氏の演説を聴いた馬渕氏は「小泉さんは感謝をずっと述べられましたよね。高市さんも変える、新しく総力結集で、と」とそれぞれの演説の特徴を指摘。そして「抽象的なお話でした。