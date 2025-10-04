石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選は４日、投開票され、１位の高市早苗氏と２位の小泉進次郎氏による決選投票にもつれ込んだ。決選投票前に行われた高市氏の演説は以下の通り。◇高市早苗でございます。再びこの場に立たせていただけるということはここにおいでになる国会議員や地方議員の皆様そして全国の党員の皆様多くの国民の皆様のおかげでございます。まずもって、深く感謝を申し上げます。この１２日間５人の候補者た