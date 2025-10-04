Snow Man向井康二（31）と目黒蓮（28）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、シンクロした。今秋同局で放送されるドラマ3作のメインキャスト陣12人が登壇。お互いに聞いてみたいことをクロストークで展開した。事前に質問が集められ、向井と目黒は偶然にも「せりふはどうやって覚えていますか？」と質問が一致。向井は「めめと同じでしたか？うれしいですね」とよろこぶと、目黒は「そこ広げないで良いよ」