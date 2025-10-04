◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2025年10月4日ZOZOマリン）日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）のリーグ最多安打タイトル獲得は厳しい状況となった。リーグトップ144安打の楽天・村林に3本差で臨んだロッテ戦。「1番・一塁」で先発したが、初回の第1打席は相手先発・種市の前に3球三振を喫した。3回の第2打席は初球を打って捕ゴロに終わった。楽天は5日にもオリックス戦を残しており、この日がレギュラーシーズン最終