自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。１回目投票は高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）が１位通過し、小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）、林芳正氏（議員７２、党員６２＝１３４）で続いた。大方の予想を覆し、高市氏が１位通過で小泉氏との決選投票に進んだ。事前予測では、旧岸田派などが支援している３位躍進した林陣営の議員票７２の多くが、小泉氏に流れるとも。小泉氏が議員票で優