自民党総裁選で決選投票に進んだ高市早苗・前経済安全保障相（６４）は４日、決選投票に向けた演説で「政治は国民のもので始まる立党宣言に立ち返る。全員参加、全世代総力結集の方針で臨んでいく」と呼びかけた。小泉進次郎農相（４４）は「挙党態勢を作り、自民党が一つになる。物価高の対策、外交・安全保障の不安に向き合い、野党とともに前に進める体制を必ず作る」と語った。